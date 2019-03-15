Происшествия

В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях погибли до 27 человекREGNUM 00:49

В результате стрельбы, произошедшей в двух мечетях в Новой Зеландии, погибли, по последним данным, до 27 человек. Об этом пишет местное издание New Zealand Herald со ссылкой на свои источники. Трагедия произошла в пятницу, 15 марта, в городе Крайстчерч.
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Джасинда Ардерн
Это один из самых мрачных дней Новой Зеландии. Очевидно, что то, что здесь произошло, является экстраординарным и беспрецедентным актом насилия. Многие из пострадавших – члены мигрантских общин, Новая Зеландия их дом, они – это мы.
— Джасинда Ардерн, новозеландский политикМИР 24 01:10

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Полиция Новой Зеландии задержала четырех подозреваемых в нападении на мечети

Коммерсантъ01:46

Полиция Новой Зеландии задержала подозреваемого в стрельбе в мечети

Интерфаксвчера в 23:30

В Новой Зеландии совершено вооруженное нападение на две мечети

Эхо Москвы02:00

При нападении на две мечети в Новой Зеландии погибли по меньшей мере девять человек

RT на русском01:36

Полиция Новой Зеландии обратилась с просьбой временно закрыть все мечети в стране

ТАСС01:52

Появилось видео расстрела прихожан мечети новозеландским стрелком

Lenta.ru01:11

Установлена личность стрелка, открывшего огонь в Новой Зеландии

РИА Новости01:19

В мечети расстреляли 27 верующих. Видео

Вести.UZвчера в 23:47
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Космос

Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС

Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие

В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России

НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Приемная мать из Магадана, морившая ребенка голодом, признана виновной

Жительница Магадана, семь лет морившая своего приемного ребенка голодом для получения социальных выплат, приговорена судом к шести годам лишения свободы, информирует СК РФ.
Обновлено в 00:42
Авто

Tesla представила новый электромобиль Model Y

Американская компания Tesla впервые продемонстрировала в четверг в Лос-Анджелесе новейшую модель кроссовера Model Y с электродвигателем.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга

Обновлено вчера в 16:38
Политика

КНДР собирается прекратить переговоры с США

Северная Корея рассматривает возможность прекращения переговоров с США по ядерной проблеме.
Обновлено в 01:39
Религия

Патриарх попросил передать РПЦ музей Рублева и старейший храм Москвы

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы

Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).
Обновлено в 00:00
Общество

Строительство завода на берегу Байкала приостановлено

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда до устранения всех нарушений.
Обновлено в 01:55
Хоккей

Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиян

Обновлено в 01:57
Происшествия

Вице-губернатор Приморья ушел в отставку

Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Транспорт

ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».
Обновлено в 01:05
Происшествия

На Тайване зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено 13 марта в 21:02
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало полет Ту-22М3 над Черным морем

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 12:41
Финансы

ЦБ: эффект на инфляцию от повышения НДС исчерпан

Повышение НДС в целом перестало влиять на рост цен, но некоторые отложенные эффекты могут проявиться в ближайшие месяцы, говорится в комментариях ЦБ об инфляции.
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Правительство предложило «Победе» вместо 30 Boeing Max купить российские МС-21

Правительство пока не разрешило 100%-ной «дочке» «Аэрофлота» – лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

В США назвали ситуацию в Керченском проливе преградой для поставок СПГ

Первый замглавы Министерства энергетики США Дэн Бруиллетт заявил, что отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Черноморский регион осложняются ситуацией в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено вчера в 11:58
Финансы

Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие

США начали производить запрещенные ДРСМД ракеты

Соединенные штаты занялись производством компонентов для неядерных ракет, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:56
Общество

В Новосибирске разрешили установить памятник Сталину

Обновлено вчера в 05:09
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» и завершил выступление в ЛЕ

«Краснодар» на своём поле сыграл вничью с «Валенсией» и не смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:38
Общество

США обвинили Volkswagen в крупном мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Volkswagen в "крупном мошенничестве", передает CNBC.
Обновлено в 01:27
Политика

В Раде заявили, что Украину покинули десять миллионов человек

Более десяти миллионов трудоспособных украинцев покинули страну и развивают экономику других стран.
Обновлено в 00:39
Здоровье

Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе

Обновлено вчера в 20:13
Политика

Китай утвердил новый закон об иностранных инвестициях

На второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва депутаты путем голосования приняли новый Закон об иностранных инвестициях.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Грузовое судно село на мель в Керченском проливе

Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:44
Транспорт

Автолюбители Москвы нашли хитрый способ парковаться бесплатно

Обновлено в 01:46
Здоровье

Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов

Минздрав поддерживает инициативу депутата Госдумы Леонида Огуля (фракция "Единая Россия") о том, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать ее в специальных алкомаркетах.
Обновлено в 01:05
Главное