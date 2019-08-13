Экономика

В Новой Зеландии разрешили выдавать зарплаты криптовалютамиКоммерсантъ 07:29

Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая разрешила выдавать зарплату сотрудникам в криптовалютах. Соответствующее постановление подписало налоговое управление страны, сообщает Financial Times. Оно вступает в силу 1 сентября будет иметь действие в течение трех лет.
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