Экономика
В Новой Зеландии разрешили выдавать зарплаты криптовалютамиКоммерсантъ 07:29
Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая разрешила выдавать зарплату сотрудникам в криптовалютах. Соответствующее постановление подписало налоговое управление страны, сообщает Financial Times. Оно вступает в силу 1 сентября будет иметь действие в течение трех лет.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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