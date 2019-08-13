Экономика

В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалютеРБК вчера в 07:06

Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.
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