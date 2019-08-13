С 1 сентября компании смогут выдавать зарплату сотрудникам в цифровой валюте, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. При этом криптовалюта должна быть привязана как минимум к одной фиатной валюте, а также должна быть конвертируема в стандартную форму оплаты.

В Новой Зеландии разрешили выдавать зарплату в криптовалюте

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