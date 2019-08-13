Экономика
В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалютеРБК вчера в 07:06
Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.
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Футбол
Сёмин награжден Орденом Александра Невского
Обновлено в 04:46
Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 09:09
Политика
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
Обновлено в 07:53
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в жалобе Геннадию Гудкову
Нарушения и недочеты, выявленные при рассмотрении в ЦИК жалобы Геннадия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, не позволяют удовлетворить требования заявителя.
Обновлено в 08:54
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Футбол
Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в год
По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.
Обновлено в 08:22
Происшествия
На территории финской школы обнаружили медведя
Медведь был обнаружен поблизости от школы в городе Миккели на востоке Финляндии, силы правопорядка привлекли экологов, чтобы вернуть животное в природу, сообщает финская полиция.
Обновлено в 08:46
Политика
В США ужесточили правила выдачи грин-карт мигрантам с пособиями
"Правила препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту", — заявил исполняющий обязанности директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Здоровье
Нейропсихолог Наталья Семенова рассказала об особенностях левшей
Наталья Семенова утверждает, что в реальности леворукость не является аномалией, отклонением: в природе существуют животные-левши.
Обновлено в 07:26
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России до 1,2 млн рублей
Аналитики «АвтоСТАТ» и эксперты «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых популярных кроссоверов со средней стоимостью от 1 до 1,2 млн рублей.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Архангельский губернатор опроверг эвакуацию Нёноксы
Обновлено в 09:03
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Обновлено в 06:58
Общество
Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина
Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине.
Обновлено в 09:19
ЖКХ
Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии
Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
СПЧ попросил ГП проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках
Сайт Совета по правам человека при президенте РФ распространил сообщение о том, что глава СПЧ Михаил Федотов направил обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовное дела о массовых беспорядках по следам несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Игумена отстранили от служения за жесткое крещение ребенка
Игумен храма Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине Фотий (Василий Нечепоренко) отстранен от службы на год.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37