Экономика
В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалютеРБК вчера в 07:06
Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
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