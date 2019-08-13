Экономика
В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалютеРБК вчера в 07:06
Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Башкирии взорвали предпринимателя
В Стерлитамаке совершено покушение на жизнь предпринимателя. Он занимался газовым оборудованием и вступил в конфликт с конкурентами.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве
Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
Политика
Центризбирком отказал в регистрации еще трем кандидатам в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия РФ отказалась зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Ивана Кульнева, Геннадия Гудкова и Александра Соловьева, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Обновлено в 10:06
Космос
Видео: испытания ракетного двигателя для космического корабля Orion
Основной ракетный двигатель для космического корабля Orion успешно прошел критические испытания, сообщает NASA на своем официальном сайте.
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница
На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика
Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма
Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено в 11:42
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИД.
Обновлено в 12:40
Здоровье
Загрязнение воздуха оказалось более опасным для легких, чем курение
Загрязненная атмосфера влияет на легкие так же негативно, как и курение: способствует развитию хронической обструктивной болезни легких и других проблем с органами дыхания.
Обновлено в 11:00
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips и индексов на фоне неблагоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за эскалации торгового конфликта США и Китая, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Турция ждет от США отступления в Сирии
Для понимания как именно происходит наступление САА есть очень хороший репортаж о наступлении сирийской арабской армии (с первой линии), который сделали журналисты "Анна-Ньюс": Что интересно, турецкие "миротворцы" и официальная Анкара в районе северной Хамы и Идлиба никак не реагирует на происходящие события, как, собственно и американцы (что особенно показательно!).
Обновлено в 07:44
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Финансы
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Обновлено в 09:19
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Демонстранты отказались покидать аэропорт Гонконга
В Гонконге продолжаются антиправительственные митинги. Четвертый день подряд демонстранты осаждают международный аэропорт.
Обновлено вчера в 05:24
Гаджеты
Merlion и «Ред софт» стали партнерами
Благодаря сотрудничеству с Merlion «Ред софт» рассчитывает укрепить свои позиции на российском рынке цифровых технологий за счет продвижения своих продуктов через канал дистрибьютора.
Обновлено в 11:00
Футбол
Франк де Бур считает смешной борьбу за равенство зарплат в мужском и женском футболе
Голландский тренер Франк де Бур, который ранее руководил «Кристал Пэлас», а сейчас работает в «Атланте Юнайтед», заявил, что попытки борьбы с неравенством зарплат в женском и мужском футболе выглядят смешными.
Обновлено в 07:10
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Космос
Галактический дуэт попал в объектив «Хаббла»
Галактики тоже могут объединяться в пары, доказывает новый снимок космического телескопа "Хаббл".
Обновлено 10 августа в 11:05
Общество
Названы 10 самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Минтруда России провел опрос, в ходе которого определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 11:47
Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Религия
Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге
Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Экономика
Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.
Обновлено в 09:18