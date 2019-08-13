Экономика
В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалютеРБК вчера в 07:06
Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Политика
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Обновлено в 06:25
Экономика
Валерий Радаев вспомнил о спаде промышленного производства
В первом полугодии ВРП вырос на полпроцента, по России на 0,7. Зафиксирован спад промышленного производства на фоне общероссийского роста 102,6 процента.
Обновлено в 07:15
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Технологии
Яндекс.Такси тестирует удаленный медосмотр таксистов
Систему дистанционного медосмотра таксистов разработала и внедряет в России служба онлайн-заказа Яндекс.Такси.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Общество
Профессор ВШЭ назвала популизмом предложения перейти на четырехдневку
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская назвала популизмом предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов отстранены из-за допинга
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских тяжелоатлетов.
Обновлено в 07:35
Политика
В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:32
Игры
Детали разработки Xbox следующего поколения
Microsoft понемногу рассказывает о своих планах относительно нового поколения Xbox под кодовым названием Project Scarlett.
Обновлено в 05:57
Политика
Власти Гибралтара сообщили дату освобождения иранского танкера
Иранский танкер, задержанный более месяца назад в Гибралтарском проливе, будет освобожден 13 августа, сообщило агентство Fars со ссылкой на власти Гибралтара.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Футбол
Семин прокомментировал награждение орденом Александра Невского
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о впечатлениях от награждения орденом Александра Невского, передает Sport24.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»
Обновлено вчера в 06:50
Футбол
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Обновлено в 00:39
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46
Гаджеты
Xiaomi запатентовала свой первый раскладной смартфон
Обновлено в 06:56
Космос
Межпланетная ударная волна впервые запечатлена аппаратами MMS НАСА
Группа из четырех космических аппаратов НАСА наконец смогла запечатлеть явление, на которое ученые «охотились» на протяжении нескольких лет - межпланетную ударную волну.
Обновлено в 04:52
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
Аргентинский биржевой индекс Merval в понедельник, 12 августа, обвалился на 38 процентов на фоне публикации результатов праймериз, по итогам которых фаворитом выборов в стране оказался не действующий президент, а оппозиционер Альберто Фернандес.
Обновлено в 02:11
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56