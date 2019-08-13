Экономика
Власти Новой Зеландии одобрили выплаты зарплат в криптовалютахРИА Новости 05:48
Власти Новой Зеландии официально одобрили выплаты компаниям зарплат в криптовалютах, сообщает газета Financial Times.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Общество
В шести районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС
Власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах из-за засухи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минсельхоза региона.
Обновлено в 08:12
Экономика
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
14 августа жителей Неноксы эвакуируют из села на несколько часов
Местная войсковая часть предупредила жителей Неноксы о том, что в населенном пункте необходимо отсутствовать с 5 до 7 часов утра — на полигоне будут проводиться работы.
Обновлено в 07:53
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Экономика
Средний чек в российских магазинах упал до минимума за год
Средний чек россиян за один поход в магазин уменьшился в июле 2019 года на 1,8%, или на 10 рублей, до 546 рублей, причем это значение стало минимальным с августа прошлого года (537 рублей), следует из оценок «Ромира».
Обновлено вчера в 02:42
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Хартс» арендовал голкипера «Манчестер Юнайтед»
"Хартс" арендовал голкипера "Манчестер Юнайтед" Жоэла Перейру.
Обновлено в 07:44
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Футбол
Сейду Думбия расторг контракт с «Жироной»
Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия.
Обновлено в 06:50
Игры
Детали разработки Xbox следующего поколения
Microsoft понемногу рассказывает о своих планах относительно нового поколения Xbox под кодовым названием Project Scarlett.
Обновлено в 05:57
Футбол
Защитника «Сочи» вызвали на заседание КДК из-за эпизода с Чаловым
Защитник "Сочи" Иван Миладинович был вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) из-за инцидента с нападающим московского ЦСКА Федором Чаловым в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает RT.
Обновлено в 07:54
Кино
Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на Comic Con Russia
Обновлено в 07:25
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Кино
Гоблин озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) займётся переводом и озвучкой 11-ти фильмов для «Ростелекома».
Обновлено в 05:20
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
УМВД России по Омской области завершило служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска, полковника МВД Алексея Меркушова с машинистом московского метрополитена.
Обновлено в 07:31
Культура
Как пройдет открытие выставки участников «Московского долголетия»
Творческие лаборатории работали с 24 июля по 4 августа, за это время их успели посетить 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок и любители.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Технологии
Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили ввести в России
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) придумала новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволили «за предательство интересов» страны
Замглавы МВД Киргизии генерал-майора Курсана Асанова отстранили от обязанностей «за предательство интересов» милиции и «утрату доверия».
Обновлено в 08:04
Общество
Порядок выплат ежемесячных детских пособий меняют
Профильное министерство подготовило проект изменений в порядок выдачи ежемесячных выплат при рождении первого и второго ребёнка.
Обновлено в 05:00
Общество
Нижегородец может накопить на автомобиль за год
Как отмечают аналитики «Авито», в прошлом году жители только четырех городов России могли накопить на машину менее чем за 12 месяцев, во 2-м квартале таких городов стало 9. Ранее аналитики сервиса «Авито Работа» выяснили, что нижегородцы стали больше зарабатывать.
Обновлено в 04:51
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Появились данные о расставании Ксении Бородиной с мужем
Ни Омаров, ни Бородина не прокомментировали данные о расставании. Однако фанаты убеждены, что у супругов проблемы.
Обновлено в 07:15
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов отстранены из-за допинга
Обновлено в 07:35
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".
Обновлено в 06:48