Экономика
В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалютеРБК вчера в 07:06
Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.
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Авто
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В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
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Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 03:10
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
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Обновлено в 16:33
Технологии
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Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
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На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено в 06:09
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
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Обновлено в 15:39
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Обновлено в 09:43
Политика
Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО
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Обновлено в 15:57
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В Крыму ожидают переговоров с Киевом для пропуска воды из Днепра
Обновлено вчера в 13:36
Музыка
Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни
Поэт и музыкант Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, почувствовал недомогание во время работы в студии звукозаписи, об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 18:26
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено в 19:08
Гаджеты
Неизменным курсом. Компания HTC завершает убытками пятый квартал подряд
Минувший квартал стал для HTC пятым убыточным кварталом подряд.
Обновлено в 08:34
Политика
Украина собралась создать режимный район вокруг Крыма
"Госгидрография" Госслужбы морского и речного транспорта Украины предложила создать вокруг Крыма морской режимный район с целью недопуска захода судов в порты полуострова.
Обновлено в 12:22
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
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Обновлено в 00:42
Наука
Патент недели: когда иммунитет становится врагом
Патент: 2694412 Авторы: Ольга Британова, Марк Израельсон, Сергей Лукьянов Патентообладатель: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации Заболевания, в которых наша иммунная система ведет себя "неправильно", получили название аутоимунных.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Кети Топурия отдыхает с новым возлюбленным на Сицилии
Среди фотографий отдыха на Сицилии в сторис певицы проскочило фото, где её руку нежно держит мужская рука.
Обновлено в 05:59
Общество
Наводнение в Хабаровском крае может затронуть 18 тысяч человек
В «зоне риска» живут 18468 человек, подтопление может затронуть 3388 домов и 70 социальных объектов.
Обновлено в 20:04
Гаджеты
Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов
В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
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Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено в 19:30
Политика
Памфилова заявила о дискредитации ЦИК за деньги
Обновлено в 15:12
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю
Говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в интервью RT.
Обновлено в 09:12
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Доренко ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53