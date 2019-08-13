Размер подоходного налога для компаний, перешедших на оплату труда в криптовалюте, не изменится. Ранее мы писали, что Народный банк Китая готовится к выпуску собственной криптовалюты.

Экономика Пилотный проект Москвы по борьбе с бедностью затронет 250 тыс. человек Пилотный проект Москвы по борьбе с бедностью затронет 250 тыс. человек В Москве стартовала собственная пилотная программа до 2020 года по повышению доходов малоимущих семей с целевой аудиторией 250 тыс. человек.

Интернет Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Армия и оружие РЭБ «Красуха» глушит электронику израильских F-35 Американское военное издание The National Interest указывает на то, что российские военные специалисты в Сирии на сегодняшний день тестируют комплексы РЭБ на истребителях пятого поколения F-35 ВВС Израиля.

Армия и оружие Спустя год «Форд» может двигаться, теперь проблема в лифтах Работают только два из 11 лифтов, предназначенных для доставки на полетную палубу боеприпасов, которыми должны снаряжаться базирующиеся на авианосце самолеты.

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Игры Раскрыты особенности приставки Xbox нового поколения Компания Microsoft в июне анонсировала игровую консоль Xbox, получившую название Project Scarlett.

Авто Ателье Novitec показало свою версию Ferrari 488 Pista Специалисты тюнинг-компании Novitec смогли форсировать мощность мотора итальянского суперкара до 781 л.с. Одной из главных целей тюнеров из Novitec стало практически незаметное преобразование внешности и без того спортивного и стильного суперкара Ferrari 488 Pista, поэтому дизайнерские «обновки» сразу и не бросаются в глаза.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.

Происшествия Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.

Здоровье Специалисты рекомендуют пациентам с диабетом 2 типа новую диету Специалисты объясняют, что новая диета противоречит общепринятым диетическим рекомендациям для таких пациентов.

Политика На Украине российского дипломата объявили персоной нон грата Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Происшествия Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Здоровье Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Космос На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.

Футбол Алексей Миранчук: «Достаточно было взгляда Кучука» Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал о требованиях Леонида Кучука, возглавлявшего железнодорожников с июня 2013 года по октябрь 2014 года.

Происшествия Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.

Гаджеты Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.