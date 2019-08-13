Экономика
В Новой Зеландии разрешено платить зарплату в криптовалютеПлас вчера в 08:21
Размер подоходного налога для компаний, перешедших на оплату труда в криптовалюте, не изменится. Ранее мы писали, что Народный банк Китая готовится к выпуску собственной криптовалюты.
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Экономика
Пилотный проект Москвы по борьбе с бедностью затронет 250 тыс. человек
Пилотный проект Москвы по борьбе с бедностью затронет 250 тыс. человек В Москве стартовала собственная пилотная программа до 2020 года по повышению доходов малоимущих семей с целевой аудиторией 250 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Интернет
Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей
Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
РЭБ «Красуха» глушит электронику израильских F-35
Американское военное издание The National Interest указывает на то, что российские военные специалисты в Сирии на сегодняшний день тестируют комплексы РЭБ на истребителях пятого поколения F-35 ВВС Израиля.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Спустя год «Форд» может двигаться, теперь проблема в лифтах
Работают только два из 11 лифтов, предназначенных для доставки на полетную палубу боеприпасов, которыми должны снаряжаться базирующиеся на авианосце самолеты.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Игры
Раскрыты особенности приставки Xbox нового поколения
Компания Microsoft в июне анонсировала игровую консоль Xbox, получившую название Project Scarlett.
Обновлено в 01:52
Авто
Ателье Novitec показало свою версию Ferrari 488 Pista
Специалисты тюнинг-компании Novitec смогли форсировать мощность мотора итальянского суперкара до 781 л.с. Одной из главных целей тюнеров из Novitec стало практически незаметное преобразование внешности и без того спортивного и стильного суперкара Ferrari 488 Pista, поэтому дизайнерские «обновки» сразу и не бросаются в глаза.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
Превышение уровня радиации под Северодвинском назвали безопасным
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено вчера в 15:42
Здоровье
Специалисты рекомендуют пациентам с диабетом 2 типа новую диету
Специалисты объясняют, что новая диета противоречит общепринятым диетическим рекомендациям для таких пациентов.
Обновлено в 00:46
Политика
На Украине российского дипломата объявили персоной нон грата
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Обновлено вчера в 07:36
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
Обновлено вчера в 03:24
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье
Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье
Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вина
Обновлено в 01:00
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено 12 августа в 12:20
Футбол
Алексей Миранчук: «Достаточно было взгляда Кучука»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал о требованиях Леонида Кучука, возглавлявшего железнодорожников с июня 2013 года по октябрь 2014 года.
Обновлено в 01:31
Общество
Бесплатные экскурсии проведут в столице ко Дню города
Обновлено в 01:40
Культура
Шоу Дмитрия Шепелева задолжало Бари Алибасову 3 миллиона
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
Смолов рассказал, кому послал воздушный поцелуй после гола «Уралу»
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула
По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%
Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%).
Обновлено вчера в 18:26