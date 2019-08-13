Экономика

В Новой Зеландии разрешено платить зарплату в криптовалютеПлас вчера в 08:21

Размер подоходного налога для компаний, перешедших на оплату труда в криптовалюте, не изменится. Ранее мы писали, что Народный банк Китая готовится к выпуску собственной криптовалюты.
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Власти Новой Зеландии узаконили выплату зарплат криптовалютой

Российская газетавчера в 19:14

FT: власти Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте

ТАССвчера в 07:33

Власти Новой Зеландии разрешили платить зарплаты в криптовалюте

Ореанда-Новости12 августа в 09:37

Зарплаты в Новой Зеландии будут выдавать в криптовалютах

Росбалтвчера в 07:10

Власти Новой Зеландии одобрили выплаты зарплат в криптовалютах

РИА Новостивчера в 05:48

В Новой Зеландии разрешили выдавать зарплаты криптовалютами

Коммерсантъвчера в 07:29

В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте

РБК12 августа в 07:06
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Экономика

Пилотный проект Москвы по борьбе с бедностью затронет 250 тыс. человек

Пилотный проект Москвы по борьбе с бедностью затронет 250 тыс. человек В Москве стартовала собственная пилотная программа до 2020 года по повышению доходов малоимущих семей с целевой аудиторией 250 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:00
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено вчера в 20:50
Интернет

Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей

Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
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Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

РЭБ «Красуха» глушит электронику израильских F-35

Американское военное издание The National Interest указывает на то, что российские военные специалисты в Сирии на сегодняшний день тестируют комплексы РЭБ на истребителях пятого поколения F-35 ВВС Израиля.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Спустя год «Форд» может двигаться, теперь проблема в лифтах

Работают только два из 11 лифтов, предназначенных для доставки на полетную палубу боеприпасов, которыми должны снаряжаться базирующиеся на авианосце самолеты.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Игры

Раскрыты особенности приставки Xbox нового поколения

Компания Microsoft в июне анонсировала игровую консоль Xbox, получившую название Project Scarlett.
Обновлено в 01:52
Авто

Ателье Novitec показало свою версию Ferrari 488 Pista

Специалисты тюнинг-компании Novitec смогли форсировать мощность мотора итальянского суперкара до 781 л.с. Одной из главных целей тюнеров из Novitec стало практически незаметное преобразование внешности и без того спортивного и стильного суперкара Ferrari 488 Pista, поэтому дизайнерские «обновки» сразу и не бросаются в глаза.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

Превышение уровня радиации под Северодвинском назвали безопасным

Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани

В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете

Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено вчера в 15:42
Здоровье

Специалисты рекомендуют пациентам с диабетом 2 типа новую диету

Специалисты объясняют, что новая диета противоречит общепринятым диетическим рекомендациям для таких пациентов.
Обновлено в 00:46
Политика

На Украине российского дипломата объявили персоной нон грата

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Обновлено вчера в 07:36
Гаджеты

75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов

Обновлено вчера в 03:24
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье

Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье

Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Обновлено вчера в 20:50
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вина

Обновлено в 01:00
Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено 12 августа в 12:20
Футбол

Алексей Миранчук: «Достаточно было взгляда Кучука»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал о требованиях Леонида Кучука, возглавлявшего железнодорожников с июня 2013 года по октябрь 2014 года.
Обновлено в 01:31
Общество

Бесплатные экскурсии проведут в столице ко Дню города

Обновлено в 01:40
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Культура

Шоу Дмитрия Шепелева задолжало Бари Алибасову 3 миллиона

Обновлено вчера в 10:21
Футбол

Смолов рассказал, кому послал воздушный поцелуй после гола «Уралу»

Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула

По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
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Политика

Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%

Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%).
Обновлено вчера в 18:26
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