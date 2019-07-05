В МЧС заявили, что на газовой заправке в Новой Москве произошло возгорание. Как указывают в ведомстве, к настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. «В 17:40 пожар полностью ликвидирован», — уточнили в МЧС.

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Политика В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.

Политика Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".

Происшествия В Москве задержан таксист-отравитель Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Футбол Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит» Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.

Кино Темнокожая актриса сыграет Русалочку в новом фильме Disney Киностудия Walt Disney для роли Русалочки в ремейке мультфильма "Русалочка" 1989 года выбрала 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли.

Гаджеты Huawei HongMeng OS представят 9 августа Китайский гигант компания Huawei проведет конференцию для разработчиков Huawei Developer Conference 2019, которая пройдет с 9 по 11 августа этого года.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Шоу-бизнес 61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.

Интернет Популярный браузер 17 лет позволял воровать данные пользователей В популярном браузере Firefox обнаружена критическая уязвимость, благодаря которой хакеры на протяжении многих лет могли красть личные данные пользователя из его системы.

Происшествия Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

Общество Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.

Политика Папа римский подарил Путину медаль «Ангел-Хранитель мира» Папа римский Франциск на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему медаль «Ангел-Хранитель мира».

Авто В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей» «Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.

Политика Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.

Политика В России повысят оклады военнослужащим и полицейским С 1 октября 2019 года повысятся оклады военнослужащих и сотрудников МВД. Соответствующее постановление уже было издано правительством РФ.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Происшествия МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах» По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.