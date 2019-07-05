Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправкеRT на русском 11:23

В МЧС заявили, что на газовой заправке в Новой Москве произошло возгорание. Как указывают в ведомстве, к настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. «В 17:40 пожар полностью ликвидирован», — уточнили в МЧС.
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МЧС: ТЦ «Новомосковский» эвакуируют из-за пожара на автогазозаправочной станции

Агентство Москва10:07

Посетителей ТЦ «Новомосковский» эвакуировали из-за пожара на автозаправке

Дождь10:19

Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве пострадал один человек

Интерфакс10:11

При возгорании на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека

РИА Новости10:20

Пожар на газовой заправке в ТиНАО ликвидирован

Москва 2410:53

Видео: огненный факел возник на месте пожара на заправке в Новой Москве

РЕН ТВ09:43

Пожар на АЗС в Новой Москве ликвидирован

ТАСС10:48
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Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:31
Хоккей

Хабибулину сложно предсказать, какое будущее ждет Кочеткова в СКА

Хабибулин в настоящее время работает тренером вратарей в лагере развития СКА. Одним из его подопечных является Петр Кочетков.
Обновлено в 08:17
Театры

Уволен директор Театра им. Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 08:35
Общество

Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа

В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ

В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских больниц Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.
Обновлено в 03:07
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Прогулочное судно перевернулось в Черном море

Обновлено в 11:54
Происшествия

В Подмосковье полицейский на пенсии организовал похищение человека

Полицейские надели наручники на своего бывшего коллегу, который, выйдя на пенсию, решил применить накопленный опыт для незаконного обогащения.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Футбол

СМИ: Полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените»

Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Оренбург» согласовали условия трансфера 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина, который в ближайшее время должен пополнить состав коллектива из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 12:17
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Футбол

«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Реал Сосьедад»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор проведёт следующий сезон в «Реале Сосьедад» на правах аренды.
Обновлено в 10:35
Общество

Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях

Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Транспорт

Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург

Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.
Обновлено в 11:08
Экономика

«РУСАЛ» и Braidy Industries договорились о строительстве завода в США

Обновлено в 11:59
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено в 10:00
Происшествия

Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде

Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Жена командира ПВО ДНР подтвердила его похищение

Родные Владимира Цемаха, бывшего командира ПВО в городе Снежном, где по одной из версии находился «Бук» сбивший MH-17, подтвердили его похищение.
Обновлено в 03:56
Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Общество

Нашествие лис и енотов произошло в Москве

Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.
Обновлено в 11:50
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Кино

Режиссер Кацухиро Отомо займется продолжением аниме «Акира»

Параллельно Кацухиро Отомо будет заниматься постановкой новой версии «Акиры», при создании которой автору поможет студия Sunrise Inc. Аниме-сериал будет ближе следовать оригинальной манге, чем аниме 1988 года.
Обновлено в 11:36
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Обновлено в 07:37
Политика

Зеленский назначил нового главу Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Наука

Ученые создали помогающие лечить рак бактерии

Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено в 06:47
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