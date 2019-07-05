В МЧС заявили, что на газовой заправке в Новой Москве произошло возгорание. Как указывают в ведомстве, к настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. «В 17:40 пожар полностью ликвидирован», — уточнили в МЧС.

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Наука Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.

Хоккей Хабибулину сложно предсказать, какое будущее ждет Кочеткова в СКА Хабибулин в настоящее время работает тренером вратарей в лагере развития СКА. Одним из его подопечных является Петр Кочетков.

Театры Уволен директор Театра им. Волкова Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

Общество Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.

Происшествия В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских больниц Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.

Политика В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку» "Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.

Происшествия В Подмосковье полицейский на пенсии организовал похищение человека Полицейские надели наручники на своего бывшего коллегу, который, выйдя на пенсию, решил применить накопленный опыт для незаконного обогащения.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Футбол СМИ: Полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените» Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Оренбург» согласовали условия трансфера 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина, который в ближайшее время должен пополнить состав коллектива из Санкт-Петербурга.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Общество Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.

Транспорт Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Политика Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Происшествия Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.

Армия и оружие Жена командира ПВО ДНР подтвердила его похищение Родные Владимира Цемаха, бывшего командира ПВО в городе Снежном, где по одной из версии находился «Бук» сбивший MH-17, подтвердили его похищение.

Общество Нашествие лис и енотов произошло в Москве Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.

Авто Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.

Кино Режиссер Кацухиро Отомо займется продолжением аниме «Акира» Параллельно Кацухиро Отомо будет заниматься постановкой новой версии «Акиры», при создании которой автору поможет студия Sunrise Inc. Аниме-сериал будет ближе следовать оригинальной манге, чем аниме 1988 года.

Политика Зеленский выступил в Донбассе на русском языке Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.

Политика Зеленский назначил нового главу Донецкой области Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.