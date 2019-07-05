Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправкеRT на русском 11:23
В МЧС заявили, что на газовой заправке в Новой Москве произошло возгорание. Как указывают в ведомстве, к настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. «В 17:40 пожар полностью ликвидирован», — уточнили в МЧС.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Спорт
Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Обновлено в 19:30
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Здоровье
В Петербурге развеяли мифы о донорстве костного мозга
Медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Макаренко рассказала о важности донорства костного мозга.
Обновлено в 06:41
Общество
Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании
Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве
Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Тульские призывники отправятся служить в Анапу
Обновлено в 08:22
Происшествия
Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву
Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 15:16
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Единоборства
Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику
Обновлено в 19:55
Происшествия
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено в 18:08
Политика
Волкер призвал Украину сыграть роль лидера в нормандском формате
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Киев сыграть роль лидера в переговорах в нормандском формате.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
Обновлено в 17:19
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Эрдоган призвал Хафтара прекратить боевые действия в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем обратился к командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару с призывом завершить боевые действия.
Обновлено в 18:48
Армия и оружие
США модернизируют военно-морские базы Украины для кораблей США и НАТО
Обновлено в 10:18
Политика
На Украине арестован похищенный «свидетель» по делу о крушении МН17
Трагедия в небе над Донбассом Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Французский эксперт объяснил, почему Европе необходим «Северный поток – 2»
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Обновлено в 21:18
Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Здоровье
Эти продукты провоцируют у волгоградцев преждевременное старение
Преждевременное старение провоцируют маргарин, соль, хлеб, сахар и алкоголь.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии
Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Теннис
Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона
Румынка Симона Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона.
Обновлено в 12:09
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»
Зал, в котором должно было пройти мероприятие, оказался недоступен, а другое место найти не удалось.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает
Следует заметить, что с начала наступления сирийских военных в начале мая 2019 года резко участились попытки боевиков нанести удар по российской авиабазе Хмеймим.
Обновлено в 13:04
Футбол
Владислав Игнатьев: "ЦСКА дважды обыграл "Реал" в ЛЧ. Чем мы хуже?"
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "СЭ" рассказал об ожиданиях от нового сезона в Лиге чемпионов.
Обновлено в 16:21