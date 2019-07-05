Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправкеRT на русском 11:23

В МЧС заявили, что на газовой заправке в Новой Москве произошло возгорание. Как указывают в ведомстве, к настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. «В 17:40 пожар полностью ликвидирован», — уточнили в МЧС.
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Депздрав: Пострадавший из-за пожара на заправке в ТиНАО в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Агентство Москва11:36

Видео: огненный факел возник на месте пожара на заправке в Новой Москве

РЕН ТВ09:43

При возгорании на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека

РИА Новости10:20

Посетителей ТЦ «Новомосковский» эвакуировали из-за пожара на автозаправке

Дождь10:19

Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве пострадал один человек

Интерфакс10:11

Движение в районе горевшей заправки в ТиНАО восстановлено

Москва 2413:33

В районе автозаправки в Новой Москве, где произошел пожар, восстановили движение

ТАСС13:12
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Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Спорт

Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне

Обновлено в 19:30
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Здоровье

В Петербурге развеяли мифы о донорстве костного мозга

Медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Макаренко рассказала о важности донорства костного мозга.
Обновлено в 06:41
Общество

Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании

Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Обновлено в 21:30
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве

Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Тульские призывники отправятся служить в Анапу

Обновлено в 08:22
Происшествия

Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 15:16
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Единоборства

Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику

Обновлено в 19:55
Происшествия

«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева

«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено в 18:08
Политика

Волкер призвал Украину сыграть роль лидера в нормандском формате

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Киев сыграть роль лидера в переговорах в нормандском формате.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

Обновлено в 17:19
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Эрдоган призвал Хафтара прекратить боевые действия в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем обратился к командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару с призывом завершить боевые действия.
Обновлено в 18:48
Армия и оружие

США модернизируют военно-морские базы Украины для кораблей США и НАТО

Обновлено в 10:18
Политика

На Украине арестован похищенный «свидетель» по делу о крушении МН17

Трагедия в небе над Донбассом Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Французский эксперт объяснил, почему Европе необходим «Северный поток – 2»

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Обновлено в 21:18
Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Крупнейшую в мире партию «наркотика джихадистов» задержали в Греции

Обновлено в 13:51
Здоровье

Эти продукты провоцируют у волгоградцев преждевременное старение

Преждевременное старение провоцируют маргарин, соль, хлеб, сахар и алкоголь.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии

Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Теннис

Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона

Румынка Симона Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона.
Обновлено в 12:09
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»

Зал, в котором должно было пройти мероприятие, оказался недоступен, а другое место найти не удалось.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает

Следует заметить, что с начала наступления сирийских военных в начале мая 2019 года резко участились попытки боевиков нанести удар по российской авиабазе Хмеймим.
Обновлено в 13:04
Футбол

Владислав Игнатьев: "ЦСКА дважды обыграл "Реал" в ЛЧ. Чем мы хуже?"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "СЭ" рассказал об ожиданиях от нового сезона в Лиге чемпионов.
Обновлено в 16:21
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