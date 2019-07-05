Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправкеRT на русском вчера в 11:23

В МЧС заявили, что на газовой заправке в Новой Москве произошло возгорание. Как указывают в ведомстве, к настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. «В 17:40 пожар полностью ликвидирован», — уточнили в МЧС.
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Депздрав: Пострадавший из-за пожара на заправке в ТиНАО в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Агентство Москвавчера в 11:36

Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве пострадал один человек

Интерфаксвчера в 10:11

При возгорании на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека

РИА Новостивчера в 10:20

Посетителей ТЦ «Новомосковский» эвакуировали из-за пожара на автозаправке

Дождьвчера в 10:19

Движение в районе горевшей заправки в ТиНАО восстановлено

Москва 24вчера в 13:33

Видео: огненный факел возник на месте пожара на заправке в Новой Москве

РЕН ТВвчера в 09:43

В районе автозаправки в Новой Москве, где произошел пожар, восстановили движение

ТАССвчера в 13:12
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Происшествия

Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено вчера в 10:20
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено вчера в 03:10
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700-й серии получили стильные упаковки

В продаже Radeon RX 5700-й серии появится 7 июля, а в этот же день начнут продавать процессоры Ryzen 3000.
Обновлено 04 июля в 04:58
Общество

В РЖД показали новые плацкартные вагоны без «боковушек»

Федеральная пассажирская компания представила концепт нового плацкартного вагона, основной особенностью которого является отсутствие боковых полок.
Обновлено 04 июля в 22:37
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

Богатейший человек мира развелся с женой

Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

Обновлено вчера в 19:26
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен

Обновлено в 00:08
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Происшествия

В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие

Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО

Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда

Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе

В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
Общество

В Уфе синоптики дали прогноз погоды до конца лета

В Уфе специалисты спрогнозировали погоду на два месяца, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 00:26
Происшествия

В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

В зоне паводка под водой оказались дома в 103 населенных пунктах Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:38
Наука

Ученые расшифровали геном и определили родину филистимлян

Обновлено 04 июля в 01:25
Происшествия

Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.
Обновлено вчера в 20:05
Гаджеты

Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников

Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие

Новейшая огнеметная система «Тосочка» получит искусственный интеллект

Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено вчера в 05:31
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Папа римский озаботился конфликтом на Украине

Папа римский выразил серьёзную озабоченность в связи с конфликтом, который продолжается на Украине с 2014 года.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

В Иркутской области зафиксировали снижение уровня воды в реках

Обновлено вчера в 23:59
Общество

Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено вчера в 10:00
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