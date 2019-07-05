Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправкеRT на русском 11:23

В МЧС заявили, что на газовой заправке в Новой Москве произошло возгорание. Как указывают в ведомстве, к настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. «В 17:40 пожар полностью ликвидирован», — уточнили в МЧС.
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Движение в районе горевшей заправки в ТиНАО восстановлено

Москва 2413:33

При возгорании на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека

РИА Новости10:20

В районе автозаправки в Новой Москве, где произошел пожар, восстановили движение

ТАСС13:12

Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве пострадал один человек

Интерфакс10:11

МЧС: ТЦ «Новомосковский» эвакуируют из-за пожара на автогазозаправочной станции

Агентство Москва10:07

Видео: огненный факел возник на месте пожара на заправке в Новой Москве

РЕН ТВ09:43

Посетителей ТЦ «Новомосковский» эвакуировали из-за пожара на автозаправке

Дождь10:19
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:23, Вашингтон
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено в 22:46
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Футбол

Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота

Обновлено в 03:29
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Мадуро объявил, что в Венесуэле пройдут новые военные учения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании Дня независимости объявил, что в стране пройдут крупные «военно-гражданские» учения, начало которых запланировано на 24 июля.
Обновлено в 23:15
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Политика

Путин посмертно наградил моряков-подводников

Обновлено в 05:29
Происшествия

Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины

Обновлено в 10:14
Гаджеты

Появились новые характеристики Sony Playstation 5

Обновлено в 17:25
Происшествия

В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги»

Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей.
Обновлено в 19:45
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Общество

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено в 15:04
Общество

Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

Обновлено в 17:19
Происшествия

Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд

Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено в 23:01
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено в 16:36
Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено в 22:49
Политика

Потребность Европы в «Северном потоке – 2» объяснили во Франции

По словам эксперта, «Северный поток — 2» имеет неоспоримые экономические преимущества.
Обновлено в 22:00
Кино

Умер легендарный французский кинооператор Пьер Ломм

Выдающийся французский кинооператор Пьер Ломм скончался в возрасте 89 лет.
Обновлено в 18:32
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Политика

СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Пятеро мародеров задержаны за кражу имущества в Иркутской области

Обновлено в 15:26
Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве в мечети в Афганистане

Обновлено в 19:23
Армия и оружие

В Алеппо наладили производство сайдинг-панелей

Производство сайдинг-панелей запущено в промышленном районе города Алеппо после завершения боевых действий.
Обновлено в 22:02
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Авто

В России отмечен рост продаж сертифицированных Mitsubishi с пробегом

Обновлено в 22:00
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