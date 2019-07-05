Недвижимость
В Новой Москве наметился дефицит квартирLenta.ru 06:31
По оценкам «БЕСТ-Новострой», за первую половину текущего года на первичный рынок жилья Новой Москвы вышел один свежий проект, также были открыты продажи в 35 новых корпусах уже реализуемых комплексов. Тем не менее общий объем выставленного на продажу жилья сократился на 10 процентов.
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