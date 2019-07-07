Недвижимость
В Новой Москве наметился дефицит квартирLenta.ru 06:31
Средняя цена новых квартир в новомосковских округах за указанный период выросла со 113 тысяч до 119 тысяч рублей за квадратный метр, уточняется в предоставленных материалах. Ранее, в июне, жилью в Новой Москве предрекли резкое подорожание.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 09:06, Вашингтон
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Политика
Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы слова
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах.
Обновлено в 08:35
Футбол
Танги Ндомбеле: «У „Тоттенхэма“ один из лучших тренеров в мире»
Новичок «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле рассказал, как главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино повлиял на его решение присоединиться к лондонскому клубу.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев
Группа туристов из Китая отправилась после посещения ресторана отеля «Шанхай» в Санкт-Петербурге, 16 человек обратились за помощью, после чего 15 из них были госпитализированы.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России по футболу
Футболисты московского «Локомотива» обыграли санкт-петербургский «Зенит» в матче за Олимп—Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:10
Хоккей
Миронов может заменить Немировски на посту главного тренера «Торпедо»
Российский специалист Борис Мироновможет сменить на посту главного тренера нижегородского «Торпедо» Дэвида Немировски.
Обновлено в 07:56
Политика
Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами
Власти Мальты запретили немецкому спасательному судну Alan Kurdi с мигрантами на борту зайти в порт острова, сообщает издание Bild со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 08:07
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено 05 июля в 14:17
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика
В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 08:20
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Происшествия
Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Экзитпол: партия «Новая демократия» лидирует на выборах в Греции
В Греции на досрочных парламентских выборах лидирует партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса с 40,5% голосов.
Обновлено в 06:53
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию
Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Литва закупила оборудование для борьбы с российскими беспилотниками
Технология антидрона блокирует сигналы управления беспилоником и перехватывает управление, что позволяет посадить БЛА на своей территории, сообщил Мишутис.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Пропавших после наводнения в Иркутской области нашли живыми
По словам представителей МВД, пока без вести пропавшими считаются еще 11 человек.
Обновлено в 06:23
Футбол
Гончаренко: Чалов превратился в лидера ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.
Обновлено в 07:05
Футбол
Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи
Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет.
Обновлено в 06:36
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26