Экономика
В Новой Москве наметился дефицит квартирLenta.ru 06:31
Средняя цена новых квартир в новомосковских округах за указанный период выросла со 113 тысяч до 119 тысяч рублей за квадратный метр, уточняется в предоставленных материалах. Ранее, в июне, жилью в Новой Москве предрекли резкое подорожание.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:00, Вашингтон
Экономика
В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева
Обновлено в 05:34
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Футбол
ЦСКА не планирует продавать Чалова и Фернандеса в этом сезоне
Футболисты московского ЦСКА нападающий Федор Чалов и защитник Марио Фернандес останутся в команде в предстоящем сезоне, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Футбол
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси
Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
ОБСЕ отклонила российскую резолюцию против героизации нацистов
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отклонил резолюцию о борьбе с ксенофобией и национализмом, предложенную Россией.
Обновлено в 07:29
Политика
В Иране сделали заявление по танкеру в Гибралтарском проливе
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.
Обновлено в 03:54
Политика
Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Экономика
В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:39
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки
Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Анонс Windows 1.0 от Microsoft оказался рекламой «Очень странных дел»
Около недели назад компания Microsoft на своем сайте разместила промо-ролик, на котором продемонстрировала "абсолютно новую" операционную систему Windows 1.0.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи
Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет.
Обновлено в 06:36
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Футбол
Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Кино
СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса
Американский актер Кэмерон Бойс скончался на 21-м году жизни. Об этом сообщил таблоид Sun в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 05:42
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
В Гонконге возобновилась акция протеста
Десятки тысяч активистов вышли на акцию протеста против поправок к закону об экстрадиции, сообщает в воскресенье The Washington Post.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска
Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента.
Обновлено в 04:30
Футбол
В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука
Игра, проходившая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 3:2. Алексей Миранчук отметился в матче дублем, забив голы на 78-й и 81-й минутах (второй гол полузащитника стал победным).
Обновлено в 06:58
Политика
Соратник Зеленского признал, что Киев вредит Крыму
Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму.
Обновлено в 06:53
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли три человека
В Свердловской области взорвался бензовоз, перевозивший 4,5 тонны топлива. В результате взрыва погибли три человека, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00