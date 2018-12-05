Происшествия

В Новой Каледонии отменили предупреждение об угрозе цунами
Интерфакс
04:34

Предупреждение о повышенной угрозе цунами действовало в течение нескольких часов. По данным местного агентства по чрезвычайным ситуациям Новой Каледонии, высота волн достигала двух метров. Из-за риска цунами стихии жители ряда прибрежных районов были эвакуированы.
Интерфакс04:34

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В Новой Каледонии отменили предупреждение об угрозе цунами

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