Эпицентр располагался в 192 километрах к юго-востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 10 километров. Ранее у побережья Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,6.

Происшествия Происшествия «Краснодар» рассказал о благотворительности Мамаева

Происшествия Происшествия СК прекратил дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского Следствие закрыло уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, признав его непричастность к растрате в федеральной службе.

Происшествия Происшествия Причиной пожара в приюте для животных в Москве мог стать поджог Пожар в приюте для животных "Счастливый друг" на западе Москвы мог возникнуть из-за поджога.

Происшествия Происшествия Неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца» Неадекватный мужчина ворвался в московскую редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал.

Происшествия Происшествия В Эрмитаже у женщины украли миллион рублей Женщина 1990 года рождения заявила полицейским, что во время экскурсии по Эрмитажу у нее из наплечной сумки вытащили портмоне с банковскими картами, с которых затем оказалось списано более миллиона рублей.

Происшествия Происшествия Алексей Малобродский госпитализирован в тяжелом состоянии "Вчера Малобродского госпитализировали в кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии", - рассказала адвокат продюсера Ксения Карпинская.

Происшествия Происшествия Грузовик с 20 тоннами фарша пропал по дороге в Петербург Грузовик с 20 тоннами куриного фарша пропал во время перевозки груза из Брянской области в Петербург, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия Происшествия Открытое горение ликвидировано на складе в Петербурге Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге.

Происшествия Происшествия В Петербурге начинается суд по делу о теракте в супермаркете В Санкт-Петербурге в среду, 5 декабря, начинается судебный процесс по резонансному делу о теракте в супермаркете «Перекрёсток», который произошел в конце декабря 2017 года.

Происшествия Происшествия На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине

Происшествия Происшествия Дело о сексуальном насилии в детском доме Петербурга передано в суд Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора одной из школ Санкт-Петербурга и его соучастников, подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома с 2002 по 2017 год, сообщает Следственный комитет России.

Происшествия Происшествия Муниципальный чиновник в Петербурге арестован по делу о мошенничестве Заместитель главы администрации муниципального округа «Народный» в Санкт-Петербурге помещен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Происшествия Происшествия Воспитательницу детсада в Хабаровске осудили за торговлю наркотиками