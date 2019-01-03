Происшествия
В Новочеркасске обрушилась часть здания
В Новочеркасске обрушилась часть зданияГазета.Ru13:29
В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что обрушение одной из стен четырехэтажного административного здания произошло в 18.50 мск.
Газета.Ru13:29
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Место обрушения здания в Новочеркасске обследовали с собаками, пострадавшие не были обнаружены
DonDay - Новочеркасск17:02
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