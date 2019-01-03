Происшествия

В Новочеркасске обрушилась часть здания
Газета.Ru
13:29

В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что обрушение одной из стен четырехэтажного административного здания произошло в 18.50 мск.
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