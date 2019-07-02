Армия и оружие

Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодкеВедомости 15:45

Министерство обороны России опровергает сообщение о том, что оно уведомило норвежские власти о взрыве газа на подводном аппарате, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось
Агентство Reuters ранее сообщало
 со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа.
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