Армия и оружие
Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодкеВедомости вчера в 15:45
Министерство обороны России опровергает сообщение о том, что оно уведомило норвежские власти о взрыве газа на подводном аппарате, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось
Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа.Ведомостивчера в 15:45
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