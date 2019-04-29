В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китовLenta.ru 06:35

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

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