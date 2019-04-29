Политика
Найденную в Норвегии белуху заподозрили в работе на российских военныхИнтерфакс 09:01
На ремне латиницей было написано Equipment St.Petersburg ("Оборудование Санкт-Петербурга"). Рыбаки рассказали, что животное было дружелюбным и ручным. Когда один из них спустился в воду, чтобы снять с белухи ремень, млекопитающее ничуть не испугалось.
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Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили
Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например с Михаила Саакашвили, вернув тому украинский паспорт.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске
Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:23
Энергетика
Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией
По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл не пришли на свадьбу друга
Принц Гарри и Меган Маркл хоть и пропустили знаменательное событие, но все же не преминули поздравить пару — они отправили молодоженам роскошный подарок — картину художников Джеймса Голдинга и Майка Снелле.
Обновлено в 05:15
Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 08:33
Футбол
Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»
Обновлено в 05:31
Музыка
Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шоу «Голос. Дети»
Победу Микеллы Абрамовой, подопечной наставницы Светланы Лободы, телезрители сочли купленной.
Обновлено 27 апреля в 03:08
Футбол
Полузащитник «Млады»: Комличенко провёл особенный сезон
Полузащитник «Млады Болеслав» Томаш Пржикрыл поделился мыслями о связке нападающих Николая Комличенко и Муриса Мешановича, а также оценил выступление российского футболиста в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:38
Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Общество
Замдиректора ФСИН о «красных» и «черных» зонах, «ворах в законе» и избиении заключенных
Znak.com решил поговорить с заместителем директора ФСИН Валерием Максименко, чтобы обсудить, почему с одними заключенными в колониях обращаются зверски, а другим устраивают едва ли не курортные условия - как, например, было с членом банды Цапков Вячеславом Цеповязом.
Обновлено в 01:10
Технологии
Оператор Tele2 предложил своим абонентам перейти на eSim
Tele2 стал первым российским мобильным оператором, предложившим своим абонентам перейти на технологию eSim.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Культура
Великобритания запретила вывозить работы Фрэнсиса Бэкона
Министерство культуры Великобритании объявило о временном запрете на вывоз из страны редких картин Фрэнсиса Бэкона.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Экономика
«Россети» удвоили квартальную прибыль
Компания «Россети» по итогам работы в первые три месяца 2019 года получила чистую прибыль в размере более 40,1 млрд рублей, тем самым почти в два раза увеличив финансовые показатели аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 09:09
Хоккей
Пять игроков покинули расположение сборной России
Тренерский штаб сборной России определился еще с пятью игроками, которые покинут расположение команды в преддверии этапа Евротура и чемпионата мира в Братиславе.
Обновлено в 05:44
Общество
Диетологи назвали 5 продуктов для полезных перекусов
Обновлено в 02:42
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд
Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Обновлено в 07:20
Кино
В «Игре престолов» нашли плагиат русских народных сказок
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии
Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения
Обновлено в 07:23