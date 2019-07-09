Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»Lenta.ru 04:22
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
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Норвегия зафиксировала утечку радиации из затонувшей подлодки «Комсомолец»
Московский Комсомолец05:18
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
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