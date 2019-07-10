Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»Lenta.ru вчера в 04:22
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
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Поднимавший «Курск» адмирал Попов высказался о радиации на подлодке «Комсомолец»
Московский Комсомолец10:06
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Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
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Новый консенсус Авторы исследования считают, что на смену крымскому консенсусу приходит новый, постматериалистический консенсус, при котором запрос на гражданские и политические свободы и права человека оказывается важнее, чем материальные потребности.
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Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
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В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты
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Один из пассажиров снял на видео и выложил в Twitter разваливающийся на части прямо в полете двигатель, у которого оторвался обтекатель турбины.
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В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки
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В Армении восстановили подачу электричества после сбоя
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