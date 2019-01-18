Происшествия
В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризмеРИА Новости 09:17
В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд. По данным издания, 20-летний мужчина с ножом напал на девушку в четверг вечером в супермаркете. Ее состояние оценивается как критическое.
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Происшествия
Найдено тело летчика разбившегося Су-34
Обновлено в 13:26
Культура
Ушел из жизни сатирик и фельетонист Семен Лившин
Ушел из жизни советский сатирик, кавээнщик и фельетонист Семен Лившин.
Обновлено в 15:42
Авто
Представлен обновлённый Ford Mondeo
Обновлено в 10:21
Происшествия
Россиянина Жукова экстрадировали из Болгарии в США
Гражданин РФ Жуков экстрадирован из Болгарии в США, сотрудники консульства РФ в Нью-Йорке посетят его в ближайшее время, сообщило посольство РФ в США.
Обновлено в 19:01
Религия
В Риге отменили крещенские купания
Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13.00, однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские в Риге решили отменить.
Обновлено в 16:08
Культура
Умер телеведущий Виктор Мочалов
Умер телеведущий Виктор Мочалов, известный по популярным телепередачам на канале 2х2. Об этом говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 17:46
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили
Обновлено в 11:31
Авто
Для УАЗ «Патриот» названы новые опции
Стоимость опций будет названа в скором будущем.
Обновлено в 13:00
Космос
Ученые предложили отправить аппарат для изучения Марса и Фобоса
Российские ученые из НПО Лавочкина предложили отправить космический аппарат для исследования Марса и его спутника Фобоса.
Обновлено в 01:53
Авто
Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет
Обновлено в 10:33
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Взрыв прогремел в православном соборе УПЦ МП в украинских Сумах
Обновлено в 15:59
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль»
В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.
Обновлено в 18:06
Гаджеты
Опубликовано рендерное видео смартфона LG G8 ThinQ
В целом LG G8 получит фирменный дизайн, в котором выполнены и другие смартфоны компании.
Обновлено в 05:53
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Космос
«Роскосмос» предложил создать систему спутников «Государево око»
"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.
Обновлено в 12:19
Культура
Мультфильм «Маша и медведь» вошел в книгу рекордов Гиннесса
Один из эпизодов российского мультфильма "Маша и медведь" стал самым просматриваемым анимационным видеороликом на YouTube.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Власти оплатят аренду квартир пострадавшим при взрыве в Шахтах
Обновлено в 19:35
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
Общество
Патриарх Кирилл стал почетным профессором Академии наук
«Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу состоится 22 января на заседании президиума РАН»,— сказали в РАН.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Названа причина взрыва на газопроводе в Ленобласти
Обновлено в 10:09
Происшествия
Рыбку и Лесли задержали прямо в Шереметьево
Обновлено вчера в 12:09
Космос
В двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект
При старте двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут разрушить ее, заявили в НПО «Энергомаш» – производителе двигателей.
Обновлено в 00:41
Общество
Москвичи рассказали, что слышали гром и видели молнию на Крещение
Пользователи социальных сетей рассказали, что в нескольких районах столицы были слышны раскаты грома. Как пишет РЕН ТВ, многие удивились.
Обновлено в 19:29
Наука
Главную причину ожирения нашли в голове
Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
Обновлено в 05:14
Общество
Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии
Обновлено в 12:19
Авто
В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено в 10:46
Технологии
Эксперт рассказал, как защититься от утечки данных в Сеть
В четверг издание Wired написало, что неизвестные хакеры обнародовали личные данные интернет-пользователей, в частности, порядка 773 миллионов адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей.
Обновлено в 05:49