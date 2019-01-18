Происшествия
В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризмеРИА Новости 09:17
В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд. По данным издания, 20-летний мужчина с ножом напал на девушку в четверг вечером в супермаркете. Ее состояние оценивается как критическое.
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Происшествия
Найдено тело еще одного летчика Су-34
Спасатели отыскали тело второго летчика столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства обороны России.
Обновлено в 14:41
Происшествия
В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе
Обновлено в 15:43
Происшествия
В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Москве арестован полицейский по обвинению в мошенничестве
Пресненский суд Москвы арестовал участкового ОМВД России по столичному району Коньково города Москвы Ярослава Сухова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве с недвижимостью.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Сбившему девушку краснодарскому судье пригрозили арестом
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Ленинградской области произошел взрыв на магистральном газопроводе
Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Суд в субботу изберет меру пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли
"По неофициальной информации, вопрос о мере пресечения будет рассматриваться завтра в 14 часов в Нагатинском суде Москвы", - сообщил "Интерфаксу" адвокат А.Вашукевич Александр Молохов в пятницу.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Охранники украли собранные для тяжелобольных детей игрушки
Обновлено в 03:58
Происшествия
Женщина в Москве не послушала дворника и погибла при падении снега
В Юго-Восточном административном округе Москвы погибла женщина из-за падения глыбы льда с крыши.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Минстрой обязал оснащать новостройки газовой сигнализацией
Минстрой России постановил в обязательном порядке оснащать жилые новостройки газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В результате ДТП с пятью машинами в Ленобласти погиб один человек
Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения пяти автомобилей в Волховском районе Ленинградской области.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Рязани в ДТП с грузовиком пострадали шесть человек
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Азове мужчина напал на полицейского в отделе полиции
Сотрудники полиции задержали мужчину и передали в следственный отдел по городу Азову СУ СК РФ по Ростовской области для дальнейшего разбирательства.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Промоутер Ковалева уверен, что боксер очистит свое имя в суде
Обновлено в 08:42
Происшествия
Самолет «Москва-Махачкала» возвращается в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва-Махачкала возвращается в аэропорт «Внуково» из-за резкого ухудшения здоровья пассажира, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 12:32