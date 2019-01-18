Происшествия

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризмеРИА Новости 09:17

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд. По данным издания, 20-летний мужчина с ножом напал на девушку в четверг вечером в супермаркете. Ее состояние оценивается как критическое.
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с чего всё началось
Как уточнил представитель полиции Руне Улсанд, слова которого передает
 телеканал NRK, сообщение о нападении поступило в четверг, в 12:53 по местному времени (14:53 мск).
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