В Норвегии рассказали о переговорах сторонников Мадуро и Гуаидо в ОслоRT на русском вчера в 14:12

В Министерстве иностранных дел Норвегии рассказали об итогах переговоров представителей президента Венесуэлы Николаса Мадуро и главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.

В Норвегии рассказали о переговорах сторонников Мадуро и Гуаидо в Осло

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