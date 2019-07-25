Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»Российская газета 13:41
В Норвегии рыбаки столкнулись с нашествием "русских лососей". По мнению ученых, это может стать реальной угрозой для местных видов рыб. Об этом сообщает местное издание Dagbladet.
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В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
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Происшествия
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Скончался народный артист России Анатолий Торопов
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В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
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Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
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Политика
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Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
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О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
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В своём официальном аккаунте Твиттера ФК Ювентус продемонстрировал свою новую выездную форму, которая выполнена преимущественно в белом цвете.
Обновлено в 05:58
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Здоровье
Миллионы больных гепатитом даже не подозревают о диагнозе
Во всем мире 300 млн человек болеют вирусным гепатитом и многие не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 06:18
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
«Автотор» планирует построить новый завод в Калининграде
Калининградский «Автотор» намерен в 2020 году построить завод с производственной мощностью 50 тыс. легковых машин в год.
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Единоборства
Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 09:50
Происшествия
Ответственный за памятники в Ленобласти задержан по делу о хищении
В настоящее время задержанный проходит по уголовному делу, связанному с хищениями и представительством при исполнении государственных контрактов.
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Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
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Политика
Матвиенко призвала не дискриминировать российских богачей
Обновлено в 09:34
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
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Новая архитектура представит собой аккумуляторно-электрическую конструкцию, известную как MEA2 (Mercedes Electric Architecture), и EQS станет первым автомобилем, который будет ее использовать.
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Кино
Трейлер новой части Zombieland 2 появился в Сети
Sony Pictures опубликовала на YouTube-канале трейлер новой части Zombieland.
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Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
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