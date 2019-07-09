с чего всё началось

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз. Об этом телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль.

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

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