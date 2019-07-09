Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»РИА Новости 10:26

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз. Об этом телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль.
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с чего всё началось
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности выложило
 в Twitter фотографию затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец».
Lenta.ru04:22

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Вице-адмирал разнес «выдумки» о радиации с затонувшей советской подлодки

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Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
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Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
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Политика

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ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.
Обновлено в 12:56
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
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ЖКХ

В Петербурге устранили подтопления после ливней

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Вашингтон вновь предупредил Анкару о последствиях приобретения С-400

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Обновлено в 15:26
Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за задымления в ТЦ эвакуировали около 500 человек

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Cyberpunk 2077 пойдет даже на слабых ПК

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В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров

В городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Соревнование провели на ипподроме при казино Emerald Downs.
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В Виннипеге из-за утечки газа в отеле госпитализированы 46 человек

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Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
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Интернет

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Экономика

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Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку

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