Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»РИА Новости 10:26

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз. Об этом телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль.
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с чего всё началось
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности выложило
 в Twitter фотографию затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец».
Lenta.ru04:22

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Вице-адмирал разнес «выдумки» о радиации с затонувшей советской подлодки

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Эксперт о радиации на подлодке «Комсомолец»: норвежцы расконсервировали атомную субмарину

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Ученые сообщили о выбросах радиации из подлодки «Комсомолец»

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В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

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Норвегия обнаружила утечку радиации на затонувшей подлодке «Комсомолец»

РБК07:49

СМИ: уровень радиации на месте гибели подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз выше нормы

ТАСС12:07
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Происшествия

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Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

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В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

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Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Обновлено в 13:22
Политика

В ЛНР вынесли приговор мужчине, сдавшему бывшего ополченца агентам СБУ

"За передачу СБУ жителя республики Полозов получил денежное вознаграждение в размере 4700 гривен (около 170 долларов - ред.). Также одной из задач агента украинских спецслужб было внедрение в ряды Народной милиции ЛНР с целью сбора и передачи сведений военного характера", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод

Обновлено в 19:40
Авто

Nissan представил модернизированный пикап Navara

Компания Nissan представила модернизированный пикап Navara, который получил технические доработки.
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Политика

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 19:45
Происшествия

При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей

Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
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Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено в 15:53
Авто

Начались продажи Renault Dokker Stepway в России

Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Приморье на крупной стройке произошел обвал

В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.
Обновлено в 03:17
Технологии

Новая навигационная система для гражданских судов может появиться в России в 2020 году

Полностью отечественная интегрированная навигационная система, предназначенная для обеспечения безопасности мореплавания гражданских судов различных типов, может появиться на российском рынке в 2020 году.
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Меган Маркл стала одной из самых узнаваемых персон в мире после того, как вместе с принцем Гарри объездила множество стран.
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Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров эмоционально отозвался о поведении журналиста грузинского канала "Рустави 2" Георгия Габуния.
Обновлено вчера в 15:02
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
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Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
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Острой кишечной инфекцией заболели двадцать детей в лагере в Приморье

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Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
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Хоккей

Сборную России по хоккею возглавит Алексей Кудашов

В мае 2015 Кудашов стал главным тренером "Локомотива" из Ярославля и пробыл там до 2017 года.
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Примаков предложил «поставить на паузу» санкции в отношении Грузии

Член комитета Госдумы по международным делам, известный советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков прокомментировал кризис в отношениях между Россией и Грузией после инцидента на грузинском телеканале "Рустави 2".
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Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле

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В Океанографическом парке Валенсии (L'Oceanogràfic) в Испании из-за пожара эвакуировали посетителей.
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Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби

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В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов

Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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