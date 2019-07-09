с чего всё началось

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз. Об этом телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль.

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Происшествия В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.

Армия и оружие Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов Военный парад 4 июля в столице США обошелся министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов. Такую цифру озвучил телеканал CBS.

Экономика Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США.

Политика В ЛНР вынесли приговор мужчине, сдавшему бывшего ополченца агентам СБУ "За передачу СБУ жителя республики Полозов получил денежное вознаграждение в размере 4700 гривен (около 170 долларов - ред.). Также одной из задач агента украинских спецслужб было внедрение в ряды Народной милиции ЛНР с целью сбора и передачи сведений военного характера", - уточнили в пресс-службе.

Авто Nissan представил модернизированный пикап Navara Компания Nissan представила модернизированный пикап Navara, который получил технические доработки.

Политика «Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.

Происшествия При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.

Авто Начались продажи Renault Dokker Stepway в России Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.

Происшествия В Приморье на крупной стройке произошел обвал В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.

Технологии Новая навигационная система для гражданских судов может появиться в России в 2020 году Полностью отечественная интегрированная навигационная система, предназначенная для обеспечения безопасности мореплавания гражданских судов различных типов, может появиться на российском рынке в 2020 году.

Шоу-бизнес Меган Маркл запретила болельщикам фотографировать ее на Уимблдоне Меган Маркл стала одной из самых узнаваемых персон в мире после того, как вместе с принцем Гарри объездила множество стран.

Политика Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров эмоционально отозвался о поведении журналиста грузинского канала "Рустави 2" Георгия Габуния.

Экономика Россияне стали экономить на лекарствах По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.

Происшествия Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.

Политика Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.

Хоккей Сборную России по хоккею возглавит Алексей Кудашов В мае 2015 Кудашов стал главным тренером "Локомотива" из Ярославля и пробыл там до 2017 года.

Политика Примаков предложил «поставить на паузу» санкции в отношении Грузии Член комитета Госдумы по международным делам, известный советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков прокомментировал кризис в отношениях между Россией и Грузией после инцидента на грузинском телеканале "Рустави 2".

Армия и оружие Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.

Происшествия В Испании в крупнейшем океанариуме Европы произошел пожар В Океанографическом парке Валенсии (L'Oceanogràfic) в Испании из-за пожара эвакуировали посетителей.