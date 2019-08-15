Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) обнаружил появление радиоактивного изотопа йода в воздухе на севере страны, сразу после инцидента со взрывом при испытаниях на полигоне в Архангельской области, сообщает Reuters.

В Норвегии обнаружили радиоактивный йод после ЧП под Архангельском

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