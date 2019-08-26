Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском

Второй взрыв, зафиксированный сейсмологами на полигоне под Северодвинском 8 августа, мог произойти на территории Финляндии. Об этом говорится в заключении норвежского сейсмологического центра NORSAR.
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