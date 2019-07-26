с чего всё началось

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

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Космос Прототип межпланетного корабля SpaceX впервые поднялся в воздух Прототип межпланетного корабля SpaceX под названием Starhopper впервые поднялся в воздух.

Происшествия Ксерокопии паспортов нашли на свалке в Петербурге Жители Санкт-Петербурга сообщили об обнаружении незаконной свалки с копиями документов, в том числе паспортов.

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Общество Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина» Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".

Происшествия После допроса в СК Соболь осталась свидетелем по делу После заседания рабочей группы Соболь объявила, что продолжит голодовку в здании Мосгоризбиркома, пока с ней не встретится председатель ЦИК Элла Памфилова.

Музыка Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.

Армия и оружие Украина 13 раз обстреляла Донбасс за сутки Украинские военные за прошедшие сутки нарушили режим перемирия в самопровозглашенной Донецкой народной республике 13 раз.

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