Политика

В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные мерыRT на русском 05:04

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта. Об этом сообщается на сайте компании.
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Оператор «Северного потока - 2» потребовал у ЕС отмены дискриминационных мер

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Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

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РИА Новости04:58

Nord Stream 2 просит Европейский суд аннулировать дискриминационные меры

Finam.Ru05:12
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
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