Политика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные мерыRT на русском 05:04
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта. Об этом сообщается на сайте компании.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Подмосковье
Два пассажирских теплохода столкнулись на канале имени Москвы в Яхроме. По данным экстренных служб, никто не пострадал.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Моряков с задержанного СБУ российского танкера освободили
Служба безопасности Украины задержала российский танкер «Neyma» за то, что он, по ее данным, блокировал украинские корабли в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 10:10
Авто
В ноябре представят новую Kia Optima
Компания KIA определилась со временем и местом премьеры следующей генерации бизнес-седана Optima.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
«Барселона» рассталась с генеральным менеджером Сегурой
Сегура был назначен на пост генерального менеджера каталонского клуба летом 2017 года.
Обновлено в 06:17
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Футбол
Рыбусь: «Локомотив» поедет на стадион ЦСКА только за тремя очками
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 28 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Космос
Маск выложил видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship
Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.
Обновлено в 06:05
Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Политика
Эрдоган: санкции США не помешают Турции обеспечивать свою безопасность
Американские санкции, предусматривающие исключение Турции из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, не помешают Анкаре делать все необходимое для обеспечения своей безопасности.
Обновлено в 05:15
Авто
Hyundai показала «горячий» Tucson Sport с форсированными моторами
Hyundai Tucson Sport унаследовал от своего предшественника накладки под порогами и бамперами, 19-дюймовые колесные диски черного цвета, а также пару сдвоенных выхлопных труб.
Обновлено в 06:05
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Кино
Джефф Бриджес сыграет в сериале «Старик»
Джефф Бриджес сыграет главную роль в сериале «Старик». Сюжет шоу основан на одноименном романе Томаса Перри.
Обновлено в 03:30
Общество
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели очередной раунд телефонных переговоров.
Обновлено вчера в 12:58
Общество
Дымовая мгла окутала Татарстан из-за сибирских пожаров
Дым от сибирских лесных пожаров дошел до Татарстана; с 25 июля над регионом повисла дымовая мгла, сообщили в пятницу в местном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено в 05:48
Происшествия
150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок
В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.
Обновлено в 03:54
Общество
Совфед одобрил закон, разрешающий охотиться с луками и арбалетами
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружие, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии.
Обновлено в 05:26