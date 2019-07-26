Экономика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные мерыRT на русском 05:04
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта. Об этом сообщается на сайте компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии, она лежит в отделении острых эндотоксикозов.
Обновлено в 05:22
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРК С-400
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм по просьбе президента США Дональда Трампа попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, пишет в четверг издание Defense One.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество
В RT прокомментировали штраф со стороны британского регулятора Ofcom
Телеканал RT возмущен штрафом со стороны британского медиарегулятора Ofcom, который был назначен до решения суда.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра
Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
Обновлено в 05:25
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла
Некоммерческая организация Turning Point, организовавшая мероприятие, на котором президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененной президентской печати с двуглавым орлом, объяснила случившееся ошибкой сотрудника, пишет Washington Post.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
В случае захвата россиян в заложники при задержании СБУ российского танкера последствия не заставят себя ждать, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено вчера в 08:11
Экономика
Конор Макгрегор поторгует своим виски в России
В сентябре в России начнутся продажи ирландского виски Proper No.
Обновлено в 04:31
Музыка
«Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы
Обновлено в 05:43
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Космос
Starhopper от SpaceX совершил первый прыжок в сторону
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Сочи часть федеральной трассы обрушилась из-за схода селя
Частичное обрушение автомобильной трассы федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка города-курорта произошло, по предварительным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате схода селя на фоне выпадения обильных осадков.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Правительство утвердило методику оценки эффективности губернаторов
Правительство утвердило методики оценки эффективности губернаторов.
Обновлено в 04:26
Наука
Мозг реагирует на лица и эмодзи похожим образом
Оказалось, что мозг обрабатывает лица и эмодзи схожим образом. Наблюдались только небольшие различия.
Обновлено в 05:45
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено в 04:17
Авто
BMW готовит очередной компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер BMW построят на платформе UKL2, которая лежит в основе целого ряда компактных моделей концерна: от BMW 2-Series Active и Gran Tourer, BMW X1 и до нескольких моделей Mini.
Обновлено в 02:14
Кино
Дени Вильнёв завершил съёмки «Дюны»
Обновлено в 04:10
Футбол
«Краснодар» установил рекорд по продажам абонементов
"Краснодар" сумел продать столько абонементов, что установили рекорд, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 04:28
Политика
В Сенате США представили отчет о вмешательстве России в выборы
Другой вариант заключается в том, что власти РФ пытались подорвать доверие к выборам 2016 года.
Обновлено в 02:55
Политика
В партии Зеленского призвали повременить с реформами
Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
Обновлено в 03:06