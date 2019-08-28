с чего всё началось

Ранее сообщалось, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы написали заявления на увольнение. По данным СМИ, на такой шаг они пошли из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Областной Минздрав направил в больницу комиссию.

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

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