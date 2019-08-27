Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
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В пресс-службе Минздрава РФ
 сообщили, что сейчас хирургическую помощь жителям Нижнего Тагила оказывают в Городских больницах № № 1, 4 и Демидовской городской больнице.
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