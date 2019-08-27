Здоровье
РИА НовостиВ Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
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с чего всё началось
В Нижнем Тагиле врачи больницы №1, из которой уволилась группа хирургов, получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август от Минздрава, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Общественное телевидение России06:23
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Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей
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Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
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Суд в Кемерово оштрафовал владельца пекарни за отказ обслуживать геев
Суд в Кемерово оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, который отказался обслуживать геев, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
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Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
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Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
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Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
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Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС вчера в 09:28
Авто
Обновленный Lexus RX добрался до дилеров
Официальный старт продаж обновленного кроссовера Lexus RX намечен на 5 сентября.
Новые автомобили 01:07
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«РПЛ, ты ли это?» Самые яркие голы седьмого тура чемпионата России. Видео
Представляем вашему вниманию подборку самых красивых голов 7-го тура РПЛ.
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Интернет
Бывшего сотрудника Google обвинили в краже технологий
Исходя из размещенного заявления, в 2009 году Левандовски возглавил в компании Google подразделение, специализирующееся на разработке беспилотных технологий управления автомобилями.
В городе R 02:13
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Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
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Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Авто
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Мойка78 вчера в 10:42
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
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Политика
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru вчера в 20:58
Общество
Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября
Российская газета 05:52
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
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Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Космос
Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября
К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.
РИАМО 02:37
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
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Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
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В будущем в России возможно появление нового специалиста в мире пластической хирургии – дизайнера-архитектора внешности, заявила главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова.
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Под завалами дома во Львовской области могут быть пять человек
«По оперативным данным, под завалами могут находиться пять человек», — цитирует телеканал «112 Украина» заместителя директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Петра Коротинского.
RT на русском 05:21
Экономика
Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург
Как пишет ТАСС, в консорциум входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряд других немецких компаний.
Известия 05:54
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
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