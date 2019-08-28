с чего всё началось

Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

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