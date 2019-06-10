В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в домеLife.ru 00:52

Напомним, вечером 10 июня в квартире на четвёртом этаже жилого дома произошёл взрыв бытового газа, после чего возник пожар, площадь которого составила 90 кв. м. Как сообщало СУ СКР по Свердловской области, в результате инцидента пострадало три человека — мужчина и две женщины.

В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в доме

Происшествия В Зауралье на границе с Казахстаном изъяли 88 тыс. опасных таблеток В Курганской области на границе с Казахстаном при досмотре автомобиля «Газель» изъято семь коробок с 88 тыс. таблеток биологически активных добавок, содержащих опасное вещество.

Политика Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО Односторонние санкции и торговые войны США являются методами нечестной конкуренции, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Общество Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Культура Участник шоу «Голос» найден мертвым Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.

Происшествия СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.

Происшествия В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.

Общество ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.

Общество В Госдуму внесен законопроект о защите от махинаций при продаже жилья Законопроект, направленный на защиту россиян от мошенничества при продаже жилья, совершаемого при помощи электронной подписи, внесен в Госдуму.

Общество Немцы назвали самые красивые русские имена В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.

Экономика Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах «Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Экономика Голикова оценила членство России в ЦЕРН в $115 млн в год Полноправное членство России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около $115 млн в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Экономика Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.

Общество В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек Каждый день в России в среднем происходит более 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет свыше 20 человек, заявил во вторник глава МЧС Евгений Зиничев.

Происшествия Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.

Происшествия Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте.

Происшествия В Якутии мужчина расстрелял четверых знакомых Житель села Кирово (Якутия) открыл стрельбу из огнестрельного оружия по своим знакомым, сообщили 11 июня в пресс-службе УМВД России по Республике Саха.

Музыка Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".