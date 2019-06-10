Происшествия

В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в домеLife.ru 00:52

Напомним, вечером 10 июня в квартире на четвёртом этаже жилого дома произошёл взрыв бытового газа, после чего возник пожар, площадь которого составила 90 кв. м. Как сообщало СУ СКР по Свердловской области, в результате инцидента пострадало три человека — мужчина и две женщины.
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Мужчина, которого выбросило из окна после взрыва газа в Нижнем Тагиле, скончался в больнице

Екатеринбург Онлайн00:26

Оборудование в доме в Нижнем Тагиле, где произошло ЧП, было исправно

РИА Новости04:22

Один из пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле скончался

Интерфакс01:01

«Пока справляемся своими силами». В Нижнем Тагиле введён режим ЧС после взрыва газа в доме на Гальянке

Все новости (Нижний Тагил)01:55

В Нижнем Тагиле умер мужчина, которого выбросило из окна после взрыва газа

Znak.com01:12

Пострадавший от взрыва газа в Нижнем Тагиле скончался. В городе введён режим чрезвычайной ситуации

АН Между строквчера в 23:51

«Газэкс» заявила об исправности системы газоснабжения дома на Урале, где произошел взрыв

ТАСС03:43
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына

Обновлено в 02:51
Происшествия

В Зауралье на границе с Казахстаном изъяли 88 тыс. опасных таблеток

В Курганской области на границе с Казахстаном при досмотре автомобиля «Газель» изъято семь коробок с 88 тыс. таблеток биологически активных добавок, содержащих опасное вещество.
Обновлено в 04:48
Политика

Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО

Односторонние санкции и торговые войны США являются методами нечестной конкуренции, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 03:12
Футбол

Фонсека стал главным тренером «Ромы»

Обновлено в 04:08
Общество

Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты

Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Культура

Участник шоу «Голос» найден мертвым

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса

В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.
Обновлено вчера в 08:25
Общество

ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан

Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку

Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Происшествия

Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой

Обновлено в 03:55
Общество

В Госдуму внесен законопроект о защите от махинаций при продаже жилья

Законопроект, направленный на защиту россиян от мошенничества при продаже жилья, совершаемого при помощи электронной подписи, внесен в Госдуму.
Обновлено в 04:24
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика

Голикова оценила членство России в ЦЕРН в $115 млн в год

Полноправное членство России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около $115 млн в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:33
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 4: фитнес-браслет с цветным экраном, NFC и датчиком ЧСС

Обновлено в 04:57
Экономика

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам

Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01
Общество

В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек

Каждый день в России в среднем происходит более 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет свыше 20 человек, заявил во вторник глава МЧС Евгений Зиничев.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье

Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял четверых знакомых

Житель села Кирово (Якутия) открыл стрельбу из огнестрельного оружия по своим знакомым, сообщили 11 июня в пресс-службе УМВД России по Республике Саха.
Обновлено вчера в 23:24
Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Обновлено вчера в 23:00
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини

Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
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