Происшествия
В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в домеLife.ru 00:52
Напомним, вечером 10 июня в квартире на четвёртом этаже жилого дома произошёл взрыв бытового газа, после чего возник пожар, площадь которого составила 90 кв. м. Как сообщало СУ СКР по Свердловской области, в результате инцидента пострадало три человека — мужчина и две женщины.
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Мужчина, которого выбросило из окна после взрыва газа в Нижнем Тагиле, скончался в больнице
Екатеринбург Онлайн00:26
«Пока справляемся своими силами». В Нижнем Тагиле введён режим ЧС после взрыва газа в доме на Гальянке
Все новости (Нижний Тагил)01:55
Пострадавший от взрыва газа в Нижнем Тагиле скончался. В городе введён режим чрезвычайной ситуации
АН Между строквчера в 23:51
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Шоу-бизнес
Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Зауралье на границе с Казахстаном изъяли 88 тыс. опасных таблеток
В Курганской области на границе с Казахстаном при досмотре автомобиля «Газель» изъято семь коробок с 88 тыс. таблеток биологически активных добавок, содержащих опасное вещество.
Обновлено в 04:48
Политика
Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО
Односторонние санкции и торговые войны США являются методами нечестной конкуренции, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 03:12
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Обновлено в 04:08
Общество
Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты
Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса
В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Происшествия
Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой
Обновлено в 03:55
Общество
В Госдуму внесен законопроект о защите от махинаций при продаже жилья
Законопроект, направленный на защиту россиян от мошенничества при продаже жилья, совершаемого при помощи электронной подписи, внесен в Госдуму.
Обновлено в 04:24
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Голикова оценила членство России в ЦЕРН в $115 млн в год
Полноправное членство России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около $115 млн в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам
Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01
Общество
В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
Каждый день в России в среднем происходит более 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет свыше 20 человек, заявил во вторник глава МЧС Евгений Зиничев.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье
Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял четверых знакомых
Житель села Кирово (Якутия) открыл стрельбу из огнестрельного оружия по своим знакомым, сообщили 11 июня в пресс-службе УМВД России по Республике Саха.
Обновлено вчера в 23:24
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини
Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00