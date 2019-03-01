Происшествия
В Нижнем Новгороде у школы произошла стрельбаRT на русском 04:20
Неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице Тонкинской, около средней общеобразовательной школы № 121 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Отмечается, что стрельба велась из пневматического пистолета.
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с чего всё началось
Неизвестные открыли стрельбу из авто на улице Нижнего Новгорода. Как стало известно РЕН ТВ, ЧП произошло на улице Тонкинская.РЕН ТВ03:44
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«Полиция приехала мгновенно». Директор школы №121 на Тонкинской рассказала о сегодняшней перестрелке
Нижний Новгород on-line08:00
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
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