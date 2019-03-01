Происшествия

В Нижнем Новгороде произошла стрельба около школыНьюс-НН 04:44

1 марта у школы №121 в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошла перестрелка. Как сообщает собеседник NewsNN, стрельба случилась из-за конфликта между двумя компаниями молодежи. Изначально фигуранты находились у дома №15 по Московскому шоссе, где и возникла ссора.
Читать в источнике
с чего всё началось

Неизвестные открыли стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде, есть раненые

Неизвестные открыли стрельбу из авто на улице Нижнего Новгорода. Как стало известно РЕН ТВ, ЧП произошло на улице Тонкинская.
РЕН ТВ03:44

Подробнее о событии

«Полиция приехала мгновенно». Директор школы №121 на Тонкинской рассказала о сегодняшней перестрелке

Нижний Новгород on-line08:00

Появилось видео с места стрельбы возле школы в Нижнем Новгороде

КП - Нижний Новгород06:05

Первые кадры с места стрельбы по прохожим у школы в Нижнем Новгороде

РЕН ТВ03:51

Подозреваемые в стрельбе у школы в Нижнем Новгороде задержаны

НТА-Приволжье05:40

Источник в МВД назвал возможную причину стрельбы у школы в Нижнем Новгороде

РИА Новости04:54

Неизвестные устроили стрельбу на улице в Нижнем Новгороде

ТАСС04:48

Пострадавший во время стрельбы на Тонкинской улице отказался от госпитализации

Время Н05:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
Происшествия

Александр Емельяненко попал в ДТП

Обновлено в 12:18
Общество

Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин

Обновлено в 10:09
Политика

«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму

НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
Обновлено в 06:45
Экономика

Росстат обнародовал зарплаты чиновников

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах государственной власти составила 126,6 тысячи рублей по итогам 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки

Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Спорт

Лыжник Устюгов заявил, что Клебо в эстафете обыграл его как ребенка

Обновлено в 11:16
Общество

Представитель Полины Юмашевой сообщил о ее разводе с Олегом Дерипаской

Обновлено в 12:15
Политика

Климкин назвал Черное море «Бермудским треугольником» для России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:58
Политика

Россия и США договорились о снижении стоимости виз

"Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним cоглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей", - рассказали в МИД РФ.
Обновлено в 11:57
Происшествия

МЧС проверяет сообщение о падении вертолета в Подмосковье

Обновлено в 09:54
Спорт

ФФККР сделала заявление по расходам на подготовку Медведевой в Канаде

Еще осенью прошлого года президент федерации Александр Горшков в ответ на вопросы представителей средств массовой информации сообщил, что ни Минспорт России, ни федерация не оплачивает услуги нового тренера Медведевой канадца Брайана Орсера, но обеспечивает подготовку Жени в тех же аспектах и в том же объеме, как и других членов основного состава сборной команды страны.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Екатеринбурге на ребенка упала глыба льда

Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Пакистан передал Индии задержанного пилота

Обновлено в 11:04
Происшествия

СКР назвал две причины гибели группы Дятлова

К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Экономика

КС запретил наказывать за недоплату налога из-за ошибки в кадастре

Ошибочные действия или бездействие государственных и муниципальных органов, в результате которых в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) оказалась внесена заниженная кадастровая стоимость земельных участков, не могут служить основанием для взыскании пени с компаний-плательщиков земельного налога, добросовестно внесших его в соответствии с информацией из ЕГРН.
Обновлено в 12:20
Политика

Лукашенко назвал акцию «Бессмертный полк» идеей белорусов

Обновлено в 08:53
Происшествия

Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено в 08:03
Автоспорт

Феттель стал лучшим в последний день тестов, Квят — 5-й

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят за день намотал 131 круг и остался на 5-й строчке в протоколе.
Обновлено в 12:18
Кино

Кинотеатры отказываются от российского мультфильма из-за Минкульта

Президент ассоциации Олег Березин подтвердил, что кинотеатры направили письмо Минкульту из-за ситуации с «Королевским корги», но в детали вдаваться не стал.
Обновлено в 08:56
Общество

Экс-супруга российского депутата указала «нищебродам» на их место

Актриса и бывшая жена миллионера и депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах».
Обновлено в 08:57
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Металлургом»

В Уфе прошел матч 1/8 финала Кубка Гагарина. "Салават Юлаев" принимал магнитогорский "Металлург" и выиграл 5:1.
Обновлено в 11:30
Политика

Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье

Обновлено в 06:25
Общество

Косаток и белух не выпустили из приморской «китовой тюрьмы»

Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» проплыл между двумя фрегатами РФ

В Эгейском море рядом с двумя кораблями Черноморского флота (ЧФ) России проплыл ракетный эсминец USS США Donald Cook («Дональд Кук»).
Обновлено в 05:21
Экономика

Идею госрегулирования ставок эквайринга никто не поддержал

Законопроект о госрегулировании ставок на обслуживание банковских карт не поддержали ни банки, ни торговые предприятия.
Обновлено в 11:43
Спорт

Эстонские лыжники признались в употреблении допинга

Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Футбол

«Анжи» обыграл «Оренбург» в первом матче весенней части сезона

Футболисты «Анжи» в гостях обыграли «Оренбург» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги Первый матч весенней части чемпионата России по футболу прошел 1 марта в Оренбурге.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Физрук обматерил восьмиклассника и заставил «отвечать за базар»

По данным издания Ura.ru, во время урока педагог сделал восьмикласснику замечание по поводу отдыха на матах.
Обновлено в 12:23
Политика

США назвали условие возврата российских инвестиций в Венесуэлу

США убеждают РФ и КНР, что они получат обратно свои инвестиции в Венесуэлу только в случае ухода действующего президента страны Николаса Мадуро, заявил на брифинге в пятницу спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 12:09
Общество

Толстой высказался о критике Нурмагомедова в адрес «Охоты на мужчин»

Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, комментируя вопрос о критике в Дагестане спектакля "Охота на мужчин", сказал, что при проведении подобных мероприятий нельзя не учитывать национальные традиции регионов.
Обновлено в 10:25
ещё по теме
Главное