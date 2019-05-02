В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикойВести.Ru 06:06

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику. Однако большинство нижегородцев такой креатив не оценили и высказались за традиционные символы Великой Победы без импровизаций, пишет местный портал "РrоГород".

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