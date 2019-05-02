Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикойВести.Ru вчера в 06:06
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику. Однако большинство нижегородцев такой креатив не оценили и высказались за традиционные символы Великой Победы без импровизаций, пишет местный портал "РrоГород".
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Продавцы георгиевских ленточек со свастикой в Нижнем Новгороде напали на журналистов
Нижний Новгород on-line04:10
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Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:17
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Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
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Шоу-бизнес
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По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
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Обновлено в 05:06
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В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
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Алена Шишкова улетела на Мальдивы и оттуда поделилась с фолловерами новым фото, на котором предстала с другим цветом волос.
Обновлено в 06:51
Гаджеты
Windows Lite может выйти уже в этом году
По предварительным данным, Windows Lite может выйти уже в этом году – не исключено, что ее релиз состоится на конференции Microsoft Build 2019, которая пройдет на этой неделе в Сиэттле.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии
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В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
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Елизавета Боярская поделилась снимком без макияжа
На снимке Елизавета Боярская предстала без макияжа. Артистка смогла поразить поклонников даже без капли косметики.
Обновлено в 07:21
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В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»
Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
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Певицу МакSим перевезли в столичную клинику
Директор певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила радиостанции "Говорит Москва", что артистку доставили в столичную клинику.
Обновлено в 07:14
Политика
Дочь Пескова рассказала о дискриминации и лицемерии в Европарламенте
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Обновлено в 05:36
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
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