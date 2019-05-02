Общество
В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикойRT на русском 11:10
В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики. На товар, как передаёт РИА Новости, обратил внимание местный житель Александр Дейч.
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Накануне дня Победы в Нижнем Новгороде начали продавать георгиевские ленточки со свастикой
КП - Нижний Новгородвчера в 12:13
«Как вам такой креатив?»: в Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Нижний Новгород on-line07:08
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