В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикойRT на русском 11:10

В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики. На товар, как передаёт РИА Новости, обратил внимание местный житель Александр Дейч.

В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

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