Общество

В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикойRT на русском 11:10

В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики. На товар, как передаёт РИА Новости, обратил внимание местный житель Александр Дейч.
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Скандал с георгиевскими лентами и свастикой получил продолжение

Newsroom2414:17

Нижегородский продавец георгиевских ленточек со свастикой устроил драку

РИА Новости12:15

Накануне дня Победы в Нижнем Новгороде начали продавать георгиевские ленточки со свастикой

КП - Нижний Новгородвчера в 12:13

Сотрудники магазина, продававшего георгиевские ленточки со свастикой, подрались с журналистами

Говорит Москва10:53

«Как вам такой креатив?»: в Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Нижний Новгород on-line07:08

Ничего себе сувенирчик: в Нижнем Новгороде начали продавать георгиевские ленточки со свастикой

Pro Город НН01:28

Георгиевские ленточки со свастикой заинтересовали нижегородскую полицию

Открытый Нижний10:58
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Авто

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено в 05:03
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Общество

Комитеты администрации Петербурга в интернете пожаловались на испортивших настроение провокаторов

На страницах сразу нескольких комитетов администрации Петербурга одновременно были опубликованы идентичные сообщения о провокаторах, помешавших хорошему настроению петербуржцев 1 мая.
Обновлено в 13:01
Политика

Украина намерена договариваться с РФ о продлении транзита газа

России и Украине, в лице хозяйствующих субъектов «Нафтогаза» и «Газпрома», придётся договариваться о продлении транзита газа, потому что другого выхода нет.
Обновлено в 14:30
Хоккей

Финляндия обыграла Чехию в матче Евротура

Следующий матч Финляндия проведет с командой России, встреча начнется 4 мая в 15:00 МСК. Россияне проиграли первый матч шведам (4:6).
Обновлено в 13:50
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Прокурор из Тихвина устроил стрельбу на частном пирсе в Ленобласти

Тихвинский городской прокурор Михаил Волницкий 1 мая, по предварительным данным, устроил стрельбу в поселке Вырица Ленинградской области.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.
Обновлено в 14:02
Футбол

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 04:00
Происшествия

Первомайские аресты в Санкт-Петербурге вступили в силу

Обновлено в 14:42
Наука

Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Музыка

Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»

Обновлено в 09:14
Политика

В штабе Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин ответил на вопрос о возвращении Донбасса.
Обновлено в 14:23
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

Обновлено в 12:34
Футбол

«Фейеноорд» сыграл благотворительный матч против 120 детей

Обновлено в 13:44
Политика

Преемница Меркель выступила в поддержку «Северного потока-2»

«Наследница» Ангелы Меркель на посту председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в поддержку проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 08:50
Общество

Националисты устроили марш по улицам Одессы

Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми

Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Общество

Редкие фотографии армии Гитлера попадут в книгу

Обновлено в 13:55
Происшествия

Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию

Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле

Россия и США договорились сохранять диалог по разным вопросом, несмотря на несовместимость позиций двух стран по кризису в Венесуэле, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 13:41
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Политика

Партии Зеленского и Бойко лидируют в парламентском рейтинге

Партия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» занимает первое место в парламентском рейтинге, её готовы поддержать более 27,9% граждан, на втором месте партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь», её готовы поддержать 15,8%, информирует ТАСС.
Обновлено в 08:31
Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

Чемезов: «Турция - привлекательный рынок для Су-57»

Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 уже согласованы, сказал Чемезов.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Террористы в Идлибе получают военную помощь от Турции

Турецкие военные пропустили конвой с боеприпасами к террористам, действующим на территории идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 10:17
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